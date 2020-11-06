6 ноября 2020 года в НАН Беларуси состоялось открытие Научно-производственного центра электронно-лучевых технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, центр оснащен уникальным технологическим оборудованием, предназначенным для электронно-лучевой сварки.

«Это уникальное производство создано по поручению главы государства. Его удалось организовать в короткие сроки, фактически за три месяца. Рассчитываем, что рентабельность составит 15-20%. Здесь можно выполнять крупногабаритную, послойную сварку, без проблем сваривать разные металлы - медь с алюминием, медь с железом. Все автоматизировано, потому здесь будет немного сотрудников - около 20. Если раньше надо было заказывать детали за рубежом, то теперь сможем их изготавливать у себя в стране. Мы считаем это прорывом", - рассказал на открытии председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Говоря о значимости открытия центра и использования электронно-лучевых технологий, первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько подчеркнул: "Данные технологии в первую очередь необходимы сегодня машиностроительным предприятиям страны, таким как БЕЛАЗ, МТЗ. В них будут заинтересованы и частные компании. Такие технологии помогут повысить качество и надежность изделий для эксплуатации в жестких условиях, например, в подземных рудниках. С помощью компьютерного моделирования, измерения погрешности результата сварки эти технологические решения позволяют достичь удешевления производства в разы".

По словам академика-секретаря Отделения физико-технических наук НАН Александра Ласковнева, сегодня во всем мире стремятся использовать новые методы обработки деталей.

"Электронно-лучевые технологии позволяют достигнуть высокой прочности. Открытие этого центра - важный шаг для нашего машиностроения, который открывает большие перспективы", - подчеркнул он.

Наиболее широко электронно-лучевая сварка применяется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике, турбостроении, электровакуумном производстве, приборостроении и ряде других отраслей промышленности. Подобного сварочного оборудования в Республике Беларусь больше нет.