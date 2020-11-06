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ЭКОНОМИКА РБ


В 2023-2024 ГОДАХ СТРОИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ МЕТРО РАЗВЕРНЕТСЯ В СТОРОНУ МИКРОРАЙОНА ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ


15:20 06.11.2020

В 2023-2024 годах строительство в Минске метро развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг. Об этом сообщил сегодня глава Мингорисполкома Владимир Кухарев во время открытия третьей линии Минского метрополитена.

«Следующий этап - строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг», - сказал Кухарев.

В свою очередь присутствовавший на открытии третьей линии метро Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление в сторону севера Минска, где в скором времени появится умный город.

Кроме того, по мнению, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей. Причем в этом направлении уже необходимо осваивать наземное метро, считает он.
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