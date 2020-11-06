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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА СТАРТУЕТ В НОЯБРЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
15:11 06.11.2020
Бесплатный онлайн-курс «Малый бизнес с rezультатом» для представителей малого бизнеса стартует в ноябре в Могилевской области, пишет сетевое издание mogilevnews.by.
Как сообщил представитель учреждения «Содействие Развитию Бизнеса», которое инициирует проект, курс создан с целью предоставить возможность получить практические знания в области предпринимательства жителями малых территорий Беларуси. В нем использована уникальная методика отработки практических задач в предпринимательстве с использованием современных онлайн-технологий.
Участники проекта смогут проработать практические вопросы по 11 темам, получить применимые в текущих условиях ответы на свои практические вопросы и при поддержке экспертов разработать решения для развития своего бизнеса.
Кроме того, для участников курса предусмотрены бесплатная консультационная поддержка в течение трех месяцев после завершения обучения.
К участию приглашаются действующие и начинающие предприниматели, а также жители регионов Могилевской области желающие открыть собственное дело, в том числе выпускники учебных заведений, домохозяйки, люди предпенсионного и пенсионного возраста, безработные.
Записаться на участие в онлайн-курсе здесь.
Онлайн-курс для предпринимательства «Малый бизнес с rezультатом» проводится в рамках проекта «Устойчивое развитие предпринимательских знаний в регионах», который реализуется информационно-консультационным учреждением «Содействие Развитию Бизнеса» при финансовой поддержке Словацкого агентства содействия международному развитию (Братислава).
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