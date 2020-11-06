Бесплатный онлайн-курс «Малый бизнес с rezультатом» для представителей малого бизнеса стартует в ноябре в Могилевской области, пишет сетевое издание mogilevnews.by.

Как сообщил представитель учреждения «Содействие Развитию Бизнеса», которое инициирует проект, курс создан с целью предоставить возможность получить практические знания в области предпринимательства жителями малых территорий Беларуси. В нем использована уникальная методика отработки практических задач в предпринимательстве с использованием современных онлайн-технологий.

Участники проекта смогут проработать практические вопросы по 11 темам, получить применимые в текущих условиях ответы на свои практические вопросы и при поддержке экспертов разработать решения для развития своего бизнеса.

Кроме того, для участников курса предусмотрены бесплатная консультационная поддержка в течение трех месяцев после завершения обучения.

К участию приглашаются действующие и начинающие предприниматели, а также жители регионов Могилевской области желающие открыть собственное дело, в том числе выпускники учебных заведений, домохозяйки, люди предпенсионного и пенсионного возраста, безработные.

Записаться на участие в онлайн-курсе здесь.

Онлайн-курс для предпринимательства «Малый бизнес с rezультатом» проводится в рамках проекта «Устойчивое развитие предпринимательских знаний в регионах», который реализуется информационно-консультационным учреждением «Содействие Развитию Бизнеса» при финансовой поддержке Словацкого агентства содействия международному развитию (Братислава).