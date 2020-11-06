В Витебской области на 1 октября 2020 года количество индивидуальных предпринимателей составило 23 457.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом их количество возросло на 4,1%.

За 9 месяцев текущего года ИП области уплатили в бюджет почти 31 млн рублей, что составило 2,2% в общих поступлениях региона.