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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 4,1%


14:34 06.11.2020

В Витебской области на 1 октября 2020 года количество индивидуальных предпринимателей составило 23 457.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом их количество возросло на 4,1%.

За 9 месяцев текущего года ИП области уплатили в бюджет почти 31 млн рублей, что составило 2,2% в общих поступлениях региона.
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