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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 4,1%
14:34 06.11.2020
В Витебской области на 1 октября 2020 года количество индивидуальных предпринимателей составило 23 457.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом их количество возросло на 4,1%.
За 9 месяцев текущего года ИП области уплатили в бюджет почти 31 млн рублей, что составило 2,2% в общих поступлениях региона.
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