С 9 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года в зоне теплоснабжения котельной «Кедышко», от которой осуществляется теплоснабжение потребителей Советского и Первомайского районов Минска, сетевая вода будет окрашиваться флуоресцеином.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», в результате вода будет иметь светло-зеленый цвет.

«Окрашивание сетевой воды флуоресцеином проводится в целях реализации мероприятий по экономии топлива и снижения затрат на производство и транспорт тепловой энергии, а также для оперативного выявления утечки теплоносителя, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей», - пояснили на предприятии.

Там отметили, что применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора. Дозирование красителя будет производиться согласно п. 21 «Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утвержденных постановлением Минздрава № 142 от 30.12.2009.

«Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека», - заверили в филиале «Минские тепловые сети».

При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета, либо при окрашивании горячей воды в светло-зеленый цвет, а также при выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом граждан просят информировать диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 218-27-52; 298-27-27; 298-27-37.

На сайте РУП «Минскэнерго» опубликован список адресов, по которым в трубопроводы возможно попадание воды с флуоресцеином.