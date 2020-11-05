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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 8%


14:03 06.11.2020

По итогам января-октября оборот сельхозпродукции на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) составил 805 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти треть от этой суммы пришлась на продажи шротов масличных культур на внутреннем рынке. Объемы реализации данной продукции выросли в стоимостном выражении на 15% до 258 млн BYN. Львиную долю потребности в шроте (порядка 90%) обеспечили белорусские поставщики, а оставшуюся часть – компании из Кыргызстана, России и Украины.

Помимо шрота, повышенным спросом у отечественных потребителей пользовались злаковые и кормовые добавки, сырое коровье молоко, сычужные сыры и мясная продукция. При этом благодаря изменению стартовых цен в ходе биржевых торгов белорусские сельхозпредприятия получили экономический эффект в размере 7 млн BYN, т.е. на 47% больше, чем в январе-октябре 2019 г.

Что касается экспорта, то на внешний рынок активно продавалось рапсовое масло, сухое молоко, сливочное масло, казеин, свекловичный жом и меласса. В целом в текущем году белорусскую сельхозпродукцию покупали компании из 12 стран мира.

Содействие белорусским производителям в выходе на новые рынки является одной из приоритетных задач биржевой площадки. В частности, в 2020 г. впервые удалось реализовать партию свекловичного жома в Нидерланды, а экспортеры сухого молока возобновили поставки в Сингапур.

«Вызванное пандемией COVID-19 снижение объемов производства продовольствия обусловило рост спроса на белорусскую продукцию, а биржевая площадка позволила отечественным экспортерам оперативно найти покупателей за рубежом. В результате за 10 месяцев сумма экспортных сделок, совершенных предприятиями АПК, составила 149 млн BYN. Таким образом, прошлогодний показатель превышен на 2%», – отметили в пресс-службе биржи.
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