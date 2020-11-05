Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 ноября 2020 года выросло почти до 104,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 6 ноября зарегистрированы 104 тыс. 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 89 тыс. 555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1001 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 991 человека, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 628 тыс. 891 тест.