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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСИ НУЖНА ЕЩЕ ОДНА АТОМНАЯ СТАНЦИЯ


13:36 06.11.2020

Лукашенко заявил, что Беларуси нужна еще одна атомная станция. Об этом он заявил сегодня во время открытия третьей линии Минского метрополитена.

«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», - сказал Лукашенко тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», 7 ноября открывают АЭС.
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