|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСИ НУЖНА ЕЩЕ ОДНА АТОМНАЯ СТАНЦИЯ
13:36 06.11.2020
Лукашенко заявил, что Беларуси нужна еще одна атомная станция. Об этом он заявил сегодня во время открытия третьей линии Минского метрополитена.
«Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», - сказал Лукашенко тем, кто переживает о переизбытке электроэнергии.
Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», 7 ноября открывают АЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
Курсы в банках
на 06.11.2020
Конвертация в банках
на 06.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте