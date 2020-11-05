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ЭКОНОМИКА РБ
В ФИЛИАЛЕ «ВИТЕБСКАЯ ТЭЦ» ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ ОТКАЧКИ
13:06 06.11.2020
В филиале «Витебская ТЭЦ» в рамках выполнения плана ремонтов основного и вспомогательного теплотехнического оборудования на 2020 год завершены работы по ремонту участков трубопроводов откачки замасленных и замазученных вод, проложенных на эстакаде в пределах производственной площадки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», выполнена замена 1,88 т дефектных участков трубопроводов, а также произведен ремонт тепловой изоляции в объеме 11,5 м3 матов ППТ, восстановлено более 180 м2 защитного покрытия из оцинкованной стали. Работы выполнялись персоналом ОАО «Белэнергоремналадка» и ЗАО «Энерготеплоизоляция».
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