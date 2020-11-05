В филиале «Витебская ТЭЦ» в рамках выполнения плана ремонтов основного и вспомогательного теплотехнического оборудования на 2020 год завершены работы по ремонту участков трубопроводов откачки замасленных и замазученных вод, проложенных на эстакаде в пределах производственной площадки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», выполнена замена 1,88 т дефектных участков трубопроводов, а также произведен ремонт тепловой изоляции в объеме 11,5 м3 матов ППТ, восстановлено более 180 м2 защитного покрытия из оцинкованной стали. Работы выполнялись персоналом ОАО «Белэнергоремналадка» и ЗАО «Энерготеплоизоляция».