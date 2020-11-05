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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД РАБОТАЕТ НАД УРОВНЕМ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ КУРСИРОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ


12:58 06.11.2020

Белорусская магистраль в условиях жесткой конкуренции активно работает над уровнем повышения скорости курсирования контейнерных поездов. Это отметил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) на XXIX Пленарном заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое прошло 5 ноября 2020 года в формате видеоконференции.

Однако, по его словам скорость не является самоцелью, необходима трансформация всего контейнерного железнодорожного бизнеса и создание единого цифрового пространства, которое принято называть «цифровыми транспортными коридорами».

Начальник БЖД обозначил существенную роль в развитии контейнерного бизнеса Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК ЕРА), ставшей ярким примером синергии и эффективного объединения усилий железных дорог России, Беларуси и Казахстана.

Владимир Морозов отметил, что даже в непростых экономических условиях железнодорожный транспорт доказал свою надежность и значимость для всей Евразии. Все грузы, перевозимые контейнерными поездами в сообщении Азия-Европа, следуют без перебоев.

За 9 месяцев 2020 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай-Европа-Китай перевезено более 382 тыс. контейнеров в ДФЭ. Это 160% к аналогичному периоду прошлого года.

2020-й год стал для контейнерного бизнеса не только годом динамичного развития, но и годом формирования новой номенклатуры грузов. Так, за 9 месяцев 2020 года Белорусская железная дорога перевезла более 2,7 тыс. контейнеров в ДФЭ с почтовыми отправлениями для сервисов электронной торговли. Это в 10 раз больше, чем за предыдущие 6 лет.

БЖД уделяет большое внимание внедрению безбумажного юридически значимого документооборота, сквозного расписания движения контейнерных поездов, электронного взаимодействия с государственными контролирующими органами и созданию в интернете клиенто-ориентированных сервисов.
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