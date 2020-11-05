ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЕ СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО ОТКРОЮТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 7 НОЯБРЯ

12:45 06.11.2020 Новые станции третьей линии минского метро откроют для пассажиров 7 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Согласно информации, новые станции начнут работать с 12:30.