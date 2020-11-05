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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО ОТКРОЮТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 7 НОЯБРЯ
12:45 06.11.2020
Новые станции третьей линии минского метро откроют для пассажиров 7 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно информации, новые станции начнут работать с 12:30.
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