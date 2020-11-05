На едином интернет-портале таможенных органов начала функционировать база данных «Запреты и ограничения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, ресурс содержит сведения открытого доступа, определяющие необходимость подтверждения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров.

Функционал позволяет по коду товара определить, какие запреты и ограничения применяются к товарам, классифицируемым данным кодом, какие документы требуются для подтверждения соблюдения запретов и ограничений.

База содержит единые меры нетарифного регулирования, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля.

Для установления наличия каких-либо запретов и ограничений, необходимо в соответствующие поисковые строки базы внести следующие показатели: код ТН ВЭД перемещаемого товара, направление перемещения товара (ввоз/вывоз), а также вид контроля из предлагаемого перечня.

В ГТК отметили о необходимости учитывать, что данная база носит справочный характер.