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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ВНЕДРИЛА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ
12:00 06.11.2020
На едином интернет-портале таможенных органов начала функционировать база данных «Запреты и ограничения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, ресурс содержит сведения открытого доступа, определяющие необходимость подтверждения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров.
Функционал позволяет по коду товара определить, какие запреты и ограничения применяются к товарам, классифицируемым данным кодом, какие документы требуются для подтверждения соблюдения запретов и ограничений.
База содержит единые меры нетарифного регулирования, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля.
Для установления наличия каких-либо запретов и ограничений, необходимо в соответствующие поисковые строки базы внести следующие показатели: код ТН ВЭД перемещаемого товара, направление перемещения товара (ввоз/вывоз), а также вид контроля из предлагаемого перечня.
В ГТК отметили о необходимости учитывать, что данная база носит справочный характер.
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