Белорусский металлургический завод готов заплатить огромные деньги за консультационные услуги по финансово-экономическому аудиту и определению перспектив развития предприятия, пишет Флагшток.

Как следует из тендерной документации, на проведение комплекса работ по анализу рынка, экспортного и маркетингового аудита, технологического аудита, анализа и аудита финансово-экономического состояния металлургического завода; построению и эффективному функционированию товаропроводящей сети, определению перспектив развития общества и выработке мер для повышения эффективности его работы планируется потратить до 656 600 рублей, что на сегодня составляет примерно $250 000.

Предполагается, что в результате предприятием будет получен отчет, в котором будут представлены разработанные варианты реструктуризации финансовых обязательств ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» перед банками-резидентами Республики Беларусь. Результатом предложенных вариантов реструктуризации обязательств предприятия должно явиться снижение обязательств перед банковской системой до уровня, позволяющего предприятию самостоятельно обслуживать оставшуюся задолженность, обеспечивая при этом устойчивое и эффективное функционирование.

Основанием для принятия решения о разработке стратегии развития ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» явилось распоряжение премьер-министра № 178р от 10.09.2020 г. Оно было принято по итогам посещения предприятия премьером Романом Головченко 24 июля 2020 года.

Как свидетельствует финансовая отчетность предприятия, по итогам первого полугодия 2020 года выручка от реализации металлургического завода сократилась на 18%. В результате от основной деятельности завод получил убыток в размере 50 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что за весь прошлый год чистый убыток БМЗ составил 153,8 млн рублей. В связи с чем предприятие стало самым убыточным акционерным обществом Гомельской области 2019 года.