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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ
11:10 06.11.2020
В Беларуси повысят пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», - заявил сегодня Лукашенко во время открытия третьей линии Минского метрополитена.
Он считает, что «пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно».
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