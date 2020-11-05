В Беларуси повысят пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали», - заявил сегодня Лукашенко во время открытия третьей линии Минского метрополитена.

Он считает, что «пенсионеров важно поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно».