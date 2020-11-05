ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОМ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРЕ ВИТЕБСКА ПРОДАН НА АУКЦИОНЕ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ


10:54 06.11.2020

Комитет «Витебскоблимущество» продал на аукционе «Клуб металлистов» – памятник архитектуры 30-х годов XX века, расположенный в самом центре Витебска на берегу Западной Двины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, неиспользуемое здание клуба выставлялось на торги 15 раз, начиная с 2016 года. Начальная цена, по которой можно было купить здание, составляла 687 828 рублей. Но покупателей не нашлось даже на 4-х объявленных аукционах за базовую величину.

На новый аукцион, прошедший 3 ноября, клуб был выставлен уже без условия возмещения потраченных средств на проект реконструкции здания под размещение кукольного театра.

На покупку объекта претендовали сразу три покупателя. В ходе торгов цена увеличилась до 131 505 рублей и на 52 шаге аукциона бывший клуб металлистов был продан частной строительной компании из Витебска.

В ближайшие три года новому собственнику придется провести реконструкцию здания, не изменяя его внешний облик – сохраняя его как ценный историко-культурный объект.

Здание клуба металлистов стало 115-м объектом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе в нынешнем году, что превышает показатель предыдущего года за аналогичный период на 56%. Сумма вырученных средств от продажи неиспользуемого госимущества при этом составила более 3 млн рублей.

На сегодня комитетом выставлено на продажу еще около 60 объектов, из которых 25 – за одну базовую величину.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
валюта курс
EUR 3.0756
USD 2.6153
RUB 3.3438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0756 -0.0086
USD 2.6153 -0.0277
RUB 3.3438 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0490 3.0600
USD 2.5800 2.5870
RUB 3.3330 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 91.1200 91.8000
USD/RUB 77.3000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте