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ЭКОНОМИКА РБ
ДОМ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРЕ ВИТЕБСКА ПРОДАН НА АУКЦИОНЕ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
10:54 06.11.2020
Комитет «Витебскоблимущество» продал на аукционе «Клуб металлистов» – памятник архитектуры 30-х годов XX века, расположенный в самом центре Витебска на берегу Западной Двины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, неиспользуемое здание клуба выставлялось на торги 15 раз, начиная с 2016 года. Начальная цена, по которой можно было купить здание, составляла 687 828 рублей. Но покупателей не нашлось даже на 4-х объявленных аукционах за базовую величину.
На новый аукцион, прошедший 3 ноября, клуб был выставлен уже без условия возмещения потраченных средств на проект реконструкции здания под размещение кукольного театра.
На покупку объекта претендовали сразу три покупателя. В ходе торгов цена увеличилась до 131 505 рублей и на 52 шаге аукциона бывший клуб металлистов был продан частной строительной компании из Витебска.
В ближайшие три года новому собственнику придется провести реконструкцию здания, не изменяя его внешний облик – сохраняя его как ценный историко-культурный объект.
Здание клуба металлистов стало 115-м объектом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе в нынешнем году, что превышает показатель предыдущего года за аналогичный период на 56%. Сумма вырученных средств от продажи неиспользуемого госимущества при этом составила более 3 млн рублей.
На сегодня комитетом выставлено на продажу еще около 60 объектов, из которых 25 – за одну базовую величину.
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