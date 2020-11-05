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ЭКОНОМИКА РБ


АЭРОДРОМ «ОРША» ОТКРЫТ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК


10:36 06.11.2020

Международный аэродром Орша (UMIO), расположенный на территории особой экономической зоны «Бремино-Орша», с 5 ноября 2020 года может предоставлять целый комплекс аэропортовых коммерческих услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино Групп», воздушная гавань оснащена искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 3001 м и шириной 45 м, а также современным радиоэлектронным оборудованием. Это позволяет выполнять взлет и точный заход на посадку по категориям I и II различным типам воздушных судов, в том числе широкофюзеляжным (А-330, А-340, В-747, В-767), а также обслуживать вертолеты всех типов в любое время суток.

Три стояночных места на перроне соответствуют современным требованиям различных воздушных судов – от вертолета до лайнера Boeing-747-400.

В работе аэродрома задействованы службы управления воздушного движения (ATS), аэронавигационной информации (AIS), Meteo, борьбы с обледенением (De-icing), оформления и обработки (Handling), заправки топливом и др. При необходимости осуществляется таможенный, миграционный и медицинский контроль, соблюдены все меры безопасности.

Начало функционирования грузового международного аэродрома «Орша» в сочетании с уже имеющейся развитой складской инфраструктурой мультимодального транспортно-логистического комплекса «Бремино-Орша» позволяет расширить спектр оказываемых услуг и сделать ОЭЗ еще более привлекательной для сотрудничества.
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