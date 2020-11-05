Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 485,6 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на 164,2 млн долларов США, или на 2,2%, после снижения в сентябре на 136,4 млн долларов США (на 1,8%).

Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В октябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 222 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.