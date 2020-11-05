ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 2,2%


09:52 06.11.2020

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 485,6 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за октябрь 2020 года золотовалютные резервы выросли на 164,2 млн долларов США, или на 2,2%, после снижения в сентябре на 136,4 млн долларов США (на 1,8%).

Увеличению уровня золотовалютных резервов в октябре способствовало привлечение правительством внешнего займа, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В октябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 222 млн долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
валюта курс
EUR 3.0756
USD 2.6153
RUB 3.3438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0756 -0.0086
USD 2.6153 -0.0277
RUB 3.3438 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0770
USD 2.5880 2.6050
RUB 3.3370 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 91.1000 91.9000
USD/RUB 77.3000 77.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте