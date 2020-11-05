Госпогранкомитет Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок за границу.

«Беларусь принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за границу, особенно в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября», - говорится в сообщении ведомства.

Госпогранкомитет также напоминает, что при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательна самоизоляция в течение до 14 суток, аналогичные ограничения на 10 дней действуют и при возвращении в Беларусь.

«Гражданам, находящимся за пределами Беларуси, рекомендуется воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19», - добавили в ведомстве.