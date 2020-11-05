Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило предприятие «Спецавтобаза Витебска» в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, дочернее коммунальное автотранспортное унитарное предприятие «Спецавтобаза Витебска», занимающее доминирующее положение на товарном рынке услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в географических границах Витебска, необоснованно отказало в заключении договора с обществом с ограниченной ответственностью «Арена-пицца», предусматривающего размещение контейнеров общества на контейнерных площадках, переданных доминанту в хозяйственное ведение, при наличии возможности их размещения.

В действиях предприятия МАРТ установило наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», и на основании статей 14 и 43 Закона выдало предупреждение о необходимости отозвать письма с необоснованным отказом, направленные в адрес ООО «Арена-пицца», а также информировать ООО «Арена-пицца» о порядке предоставления в аренду (безвозмездное пользование) имущества, закрепленного за государственным предприятием «Спецавтобаза Витебска» на праве хозяйственного ведения.

В случае выполнения предупреждения рассмотрение материалов будет прекращено в соответствии с законодательством.