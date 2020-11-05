ОАО «НИИЭВМ» завершило ряд опытно-конструкторских работ по разработке для ГП «Минский метрополитен» программно-аппаратного комплекса системы контроля доступа и оплаты проезда, в том числе автоматизированной системы контроля оплаты проезда и прохода пассажиров (АСКОП) для оснащения станций 3-й линии метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новое оборудование имеет современный дизайн, учтены требования, как по пассажирской эргономике, так и по элементной базе, металлоемкости, энергопотреблению, вандалоустойчивости, применены современные инновационные подходы к построению всей системы.

Работы выполнялись в два этапа: на первом этапе ОАО «НИИЭВМ» были выполнены опытно-конструкторские работы по созданию новых моделей входного и выходного турникетов, в которых используется новая современная микропроцессорная элементная база с расширенными функциональными возможностями. Разработана и применена интеллектуальная система разрешения и запрета прохода пассажиров, обеспечивающая как традиционный режим с постоянно открытыми створками, так и режим с постоянно закрытыми створками. Во входных турникетах интегрированы существующие системы оплаты проезда, включая оплату по банковским карточкам, предусмотрены высоконадежная CAN шина для связи внутренних электронных модулей между собой, а также интерфейс Ethernet для связи с автоматизированными рабочими местами станций (АРМС).

На втором этапе работ ОАО «НИИЭВМ» выполнило опытно-конструкторские работы по разработке автоматизированной системы контроля оплаты проезда, в состав которой вошли разработки новой модели автоматизированного рабочего места инициализации проездных документов, автоматизированного рабочего места станции, а также прибора контроля ресурса карты. Разработка программного обеспечения опытных образцов проводилась компанией IBA Group - ведущего разработчика в области специального прикладного программного обеспечения.

В настоящее время ОАО «НИИЭВМ» поставило для 3-й линии метрополитена «Программно-аппаратный комплекс системы контроля доступа и оплаты проезда на транспорте» состоящий из 19 комплектов различных автоматизированных рабочих мест и 74 турникетов. Также следует отметить, что разработанные автоматизированная системы контроля оплаты проезда на транспорте и входные и выходные турникеты, применяются для модернизации существующих станций метрополитена, в частности произведена замена устаревших моделей выходных турникетов на станциях «Площадь Ленина» и «Площадь Победы».

Полученные результаты показали высокую экономическую эффективность новой системы контроля доступа и оплаты проезда на транспорте и вносят существенный вклад в совершенствование транспортной инфраструктуры столицы.

ОАО «НИИЭВМ» в 2020 году совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк», Мингорисполкомом и ГП «Минский метрополитен» начало работы по использованию в АСКОП системы распознавания лиц пассажиров для реализации оплаты прохода. В основе алгоритма лежат искусственный интеллект и машинное обучение, которые могут учитывать даже процесс старения у пассажиров.

На данный момент в пилотном режиме на станции метро «Площадь Ленина» работает первый биометрический терминал в нашей стране. Тестированием занимаются сотрудники Беларусбанка и Минского метрополитена.

На начальном этапе сервис оплаты прохода по распознаванию лиц в Минском метрополитене будет работать на двух станциях: «Площадь Ленина» и на одной из станций третьей линии. В дальнейшем планируется провести в течение полугода доработку системы, в том числе – на основе отзывов клиентов.