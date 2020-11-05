Администрация СЭЗ «Гродноинвест» совместно со студией Broadminded выпустила серию обзорных видео инвестиционных площадок Гродненской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, участки свободной экономической зоны отсняты в формате 360 градусов с помощью технологии панорамной съемки. Все материалы доступны на официальном сайте СЭЗ в разделе «Земельные участки», а также на Youtube-канале в максимальном разрешении 5K.

Для создания панорамных видео использовались специальные камеры с несколькими объективами. Благодаря этому пользователи, просматривающие видео, могут самостоятельно выбрать ракурс и рассмотреть гораздо больше интересующих их деталей. При просмотре видеороликов имеется возможность как просмотра участков, так и основной информации о наличии инженерной и транспортной инфраструктуры.

Данный формат видео поможет удаленно ознакомиться и подобрать подходящие для инвестора земельные участки в промышленных зонах СЭЗ в Гродно и Гродненском районе, Лиде, Щучине, Сморгони и Свислочи.