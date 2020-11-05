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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА 901 МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА КВАРТИРЫ
17:22 05.11.2020
В Витебской области с начала года 901 многодетная семья получила квартиры, построенные с поддержкой государства. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.
«С начала года в области построено 211 тыс. кв. м жилья. Мы идем опережающими темпами по сравнению с прошлым годом. Около 90 тыс. кв. м возведено с поддержкой государства - 901 многодетная семья получила благоустроенные квартиры. Сейчас в регионе на очереди стоят 3378 семей. Думаю, за ближайшие годы программу выполним, эти семьи получат жилье», - заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
Сегодня в Шумилино по переулку Угневенка, 5, вручили ключи новоселам 40-квартирного дома. В их числе 30 многодетных семей, в доме будут жить 104 ребенка.
Дом построен за 7 месяцев. В ближайшее время в этом же микрорайоне будет заложен еще один 5-этажный дом. В следующем году он должен принять очередных новоселов. Сейчас в Шумилинском районе на очереди на улучшение жилищных условий - 91 семья.
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