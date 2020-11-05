Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз более тонны сыра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, машина MAN под управлением 50-летнего жителя Бреста пересекала белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи». По товаросопроводительным документам в ней перевозились из Испании части подъемного крана.

Однако анализ сканограммы, полученной в результате применения стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, дал основание полагать, что в полуприцепе находится нехарактерный для заявленного в документах товар.

В результате последующего досмотра грузовика брестские таможенники выявили свыше 1,8 тыс. упаковок сыра различных наименований и пять крупных пакетов хамона. Общий вес продуктов питания составил свыше тонны, а стоимость – почти 20 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней в отношении водителя, гражданина Беларуси, начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф до пятидесяти базовых величин.

Незаконно ввозимые с антисанитарными условиями перевозки продукты питания возвращены на территорию сопредельного государства.