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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ ТОННЫ СЫРА


17:01 05.11.2020

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз более тонны сыра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, машина MAN под управлением 50-летнего жителя Бреста пересекала белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи». По товаросопроводительным документам в ней перевозились из Испании части подъемного крана.

Однако анализ сканограммы, полученной в результате применения стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, дал основание полагать, что в полуприцепе находится нехарактерный для заявленного в документах товар.

В результате последующего досмотра грузовика брестские таможенники выявили свыше 1,8 тыс. упаковок сыра различных наименований и пять крупных пакетов хамона. Общий вес продуктов питания составил свыше тонны, а стоимость – почти 20 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней в отношении водителя, гражданина Беларуси, начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф до пятидесяти базовых величин.

Незаконно ввозимые с антисанитарными условиями перевозки продукты питания возвращены на территорию сопредельного государства.
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