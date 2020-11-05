ОАО «Трансавиаэкспорт» планирует в ближайшие пять лет пополнить парк несколькими широкофюзеляжными самолетами Boeing. Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Афонин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, в настоящее время флот авиакомпании состоит из 13 самолетов Ил-76 и одного Boeing 747.

«Наряду с повседневными вопросами авиакомпания решает задачи стратегического характера. В приоритете – поиск новых возможностей, поэтому в ближайшие пять лет планируется пополнить парк несколькими широкофюзеляжными самолетами Boeing. Кроме того, прорабатывается проект по доставке белорусских экспортных товаров зарубежным потребителям воздушным транспортом», - сказал Дмитрий Афонин.

По его словам, доля авиакомпании в общереспубликанском грузообороте воздушным транспортом составляет порядка 62%. За январь-сентябрь компанией было перевезено свыше 13,5 тыс. тонн груза, что на 140% больше к уровню прошлого года. Также на 127,3% вырос налет до 1,822 тыс. часов.