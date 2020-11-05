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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ НА ЭКСПОРТ
16:10 05.11.2020
В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в качестве резидента зарегистрировано ООО «Синьвэй-Велозавод (МСК)» (КНР). Свидетельство резидента индустриального парка вручено 5 ноября 2020 года в Шанхае.
Как сообщает сайт парка, компания будет выпускать электровелосипеды для экспорта в Европейский союз.
Кроме того, индустриальным парком в Шанхае подписаны соглашения о сотрудничестве с экономическими зонами КНР – Новым районом Паньлун города Баоцзи (провинция Шэньси), Зоной экономического развития аэропорта Сюйчжоу, Вэньчанским международным космическим городом (провинция Хайнань).
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