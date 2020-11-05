ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ НА ЭКСПОРТ

16:10 05.11.2020 В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в качестве резидента зарегистрировано ООО «Синьвэй-Велозавод (МСК)» (КНР). Свидетельство резидента индустриального парка вручено 5 ноября 2020 года в Шанхае. Как сообщает сайт парка, компания будет выпускать электровелосипеды для экспорта в Европейский союз. Кроме того, индустриальным парком в Шанхае подписаны соглашения о сотрудничестве с экономическими зонами КНР – Новым районом Паньлун города Баоцзи (провинция Шэньси), Зоной экономического развития аэропорта Сюйчжоу, Вэньчанским международным космическим городом (провинция Хайнань).