ЭКОНОМИКА РБ

ДВИЖЕНИЕ НА УЛ.МАСЮКОВЩИНА В МИНСКЕ ОГРАНИЧАТ ДО 9 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

15:54 05.11.2020 Решением Мингорисполкома №3528 от 30 октября 2020 года с 10 ноября 2020 года вводится ограничение движения транспортных средств на участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ограничение будет действовать по 9 ноября 2025 года. Ограничение вводится «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан», говорится в документе.