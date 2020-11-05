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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ НА УЛ.МАСЮКОВЩИНА В МИНСКЕ ОГРАНИЧАТ ДО 9 НОЯБРЯ 2025 ГОДА
15:54 05.11.2020
Решением Мингорисполкома №3528 от 30 октября 2020 года с 10 ноября 2020 года вводится ограничение движения транспортных средств на участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ограничение будет действовать по 9 ноября 2025 года.
Ограничение вводится «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан», говорится в документе.
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