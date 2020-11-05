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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА
15:41 05.11.2020
Более 100 научно-технических и инновационных разработок в сфере ИКТ, здравоохранения, биотехнологий, новых материалов, сельского хозяйства представит Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь на Китайской международной выставке импорта в виртуальном формате. Об этом сообщил сегодня на открытии выставки председатель ГКНТ Александр Шумилин.
По его словам, на коллективном стенде комитета свои достижения и технологии продемонстрируют ведущие учреждения и организации Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси и Министерства здравоохранения.
Так, Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий экспонирует антиковидный иммуноглобулин для лечения пациентов с тяжелой формой инфекции COVID-19, а также пациентов с вирусным энцефалитом и менингоэнцефалитом.
Белорусский национальный технический университет покажет уникальную акустическую систему для лечения кожных онкологических заболеваний, которая обладает более высокой эффективностью в сравнении с традиционными методиками и при этом позволяет снизить на 25% дозу облучения пациента.
Национальная академия наук Беларуси представит офисный суперкомпьютер, который имеет небольшие габариты и устанавливается на обычном рабочем месте, при этом обеспечивает проведение сложных научных расчетов и обработку большого количества данных, а Белорусский государственный университет – препараты для защиты растений на основе натуральных компонентов, которые могут использоваться в органическом земледелии.
«Отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой в сфере науки и инноваций динамично развиваются. За последние годы увеличилось как число, так и масштаб совместных научно-технических проектов, и сегодня на Китайской международной выставке импорта мы представляем разработки мирового уровня», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он также сообщил, что 19 ноября 2020 года запланировано проведение третьего заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Планируется, что в его работе примет участие министр по науке и технологиям КНР Ван Чжиган.
Национальная экспозиция Республики Беларусь в рамках третьей Китайской международной выставки импорта откроется 5 ноября 2020 года в онлайн-формате и продлится до 14 января 2021 года. Она будет развернута на интерактивной выставочной платформе www.temex2020.com, в рамках которой белорусские производители на виртуальных выставочных стендах смогут продемонстрировать китайскому бизнесу широкий спектр продукции и услуг, перспективных для продвижения на китайский рынок.
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