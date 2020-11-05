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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИКАЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕ ПУСКАТЬ В СТРАНУ УЕХАВШИХ НА ЗАРАБОТКИ В ПОЛЬШУ ВРАЧЕЙ
15:34 05.11.2020
Лукашенко приказал правительству не пускать в страну белорусских врачей, которые уехали на заработки в Польшу.
По его словам, несколько дней назад после резкого увеличения числа новых случаев коронавирусной инфекции Польша высказала намерение приглашать к себе дополнительный медперсонал из-за рубежа, в том числе из Беларуси, для усиления борьбы с COVID-19.
«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.
«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», - добавил Лукашенко.
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