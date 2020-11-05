ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОТГРУЗИЛ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 554 ТЫСЯЧ ТОНН УДОБРЕНИЙ НА $165 МЛН


15:26 05.11.2020

Гомельский химический завод за январь-сентябрь 2020 года отгрузил на экспорт около 554 тысяч тонн удобрений на $165 млн. Об этом в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» сообщила начальник отдела маркетинга ОАО «Гомельский химический завод» Наталья Зезюкина.

«За прошедшие девять месяцев Гомельский химический завод отгрузил на экспорт около 554 тысяч тонн удобрений на сумму $165 миллионов. Темп роста количественного показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 112,9%», - сказала она.

В то же время, по ее словам, принимая во внимание общемировую тенденцию к снижению цен на минеральные удобрения, а также общее сокращение сезонного спроса, в том числе за счет неблагоприятных погодных условий, существенно сместивших начало посевной в ряде стран, в стоимостном выражении показатель темпа экспорта удобрений составил 97,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2020
валюта курс
EUR 3.0842
USD 2.6430
RUB 3.3397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0756 -0.0086
USD 2.6153 -0.0277
RUB 3.3438 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0780
USD 2.6010 2.6100
RUB 3.3380 3.3470
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 91.5000 92.2000
USD/RUB 77.8000 78.4200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте