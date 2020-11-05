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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОТГРУЗИЛ НА ЭКСПОРТ ОКОЛО 554 ТЫСЯЧ ТОНН УДОБРЕНИЙ НА $165 МЛН
15:26 05.11.2020
Гомельский химический завод за январь-сентябрь 2020 года отгрузил на экспорт около 554 тысяч тонн удобрений на $165 млн. Об этом в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» сообщила начальник отдела маркетинга ОАО «Гомельский химический завод» Наталья Зезюкина.
«За прошедшие девять месяцев Гомельский химический завод отгрузил на экспорт около 554 тысяч тонн удобрений на сумму $165 миллионов. Темп роста количественного показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 112,9%», - сказала она.
В то же время, по ее словам, принимая во внимание общемировую тенденцию к снижению цен на минеральные удобрения, а также общее сокращение сезонного спроса, в том числе за счет неблагоприятных погодных условий, существенно сместивших начало посевной в ряде стран, в стоимостном выражении показатель темпа экспорта удобрений составил 97,6%.
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