Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков выступил в рамках состоявшейся 3 ноября в Гродно диалоговой площадки по экономике с презентацией возможностей СЭЗ для создания региональных точек роста.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в своем выступлении Дмитрий Рожков рассказал о влиянии свободной экономической зоны на экономику Гродненской области и поделился предложениями касательно ее дальнейшего развития для активизации внутренних потенциалов промышленности и логистики.

«Преференции СЭЗ должны стать доступны большему числу субъектов хозяйствования в регионах, отстающих по уровню социально-экономического развития, и в отраслях, которые нуждаются в дополнительных инвестиционных ресурсах», - сказал он.

СЭЗ «Гродноинвест» является лидером среди всех СЭЗ республики по привлеченным иностранным инвестициям. За последние годы объем вложенных инвестиций многократно увеличился. Ведущими отраслевыми направлениями являются деревообработка и производство мебели, легкая, пищевая и химическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Всего в СЭЗ успешно функционируют 75 предприятий, которые формируют четверть промышленного производства и более 40% экспорта Гродненской области.