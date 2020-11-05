|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ДВЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ БЕЛОРУСНЕФТИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К ВНЕШНЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
13:55 05.11.2020
Еще две буровые установки Белоруснефти подключены к внешнему электроснабжению – эшелонный Drillmec и АРС-250, пишет портал Neft.by.
Напомним, первым станком, который перевели на электротягу был «Уралмаш 3Д-86».
Эшелонный Drillmec и АРС-250 электрифицировали на скважинах № 302 Осташковичской и № 19 Карташовской площадей. Это самые мощные станки в парке Белоруснефти.
Для их подключения построили воздушные линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ, использовали новую мобильную подстанцию 35/10 кВ с трансформатором мощностью 4000 кВА.
Подключение буровых к внешнему электроснабжению выполняется при непосредственном участии заказчика – НГДУ «Речицанефть». Проектно-сметную документацию разрабатывает БелНИПИнефть, строительно-монтажными работами занимаются специалисты Вышкомонтажного управления и Государственного предприятия «Белоруснефть – Промсервис».
До конца 2020 года на электротягу будут переведены еще две буровые «Уралмаш 3Д-86» на скважинах № 46 Малодушинского месторождения и № 604 Речицкой площади. На 2021 год выбрали уже 26 объектов для подключения к сетям внешнего электроснабжения. 18 из них – станки «Уралмащ 3Д-76», два Drillmec, два АРС-250 и четыре АРС-140. Запланированный объем подключений если и будет изменяться, то только в сторону увеличения.
Подключение буровых к электротяге дает множество преимуществ. Прежде всего это работает на эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
Курсы в банках
на 05.11.2020
Конвертация в банках
на 05.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте