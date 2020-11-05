Еще две буровые установки Белоруснефти подключены к внешнему электроснабжению – эшелонный Drillmec и АРС-250, пишет портал Neft.by.

Напомним, первым станком, который перевели на электротягу был «Уралмаш 3Д-86».

Эшелонный Drillmec и АРС-250 электрифицировали на скважинах № 302 Осташковичской и № 19 Карташовской площадей. Это самые мощные станки в парке Белоруснефти.

Для их подключения построили воздушные линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ, использовали новую мобильную подстанцию 35/10 кВ с трансформатором мощностью 4000 кВА.

Подключение буровых к внешнему электроснабжению выполняется при непосредственном участии заказчика – НГДУ «Речицанефть». Проектно-сметную документацию разрабатывает БелНИПИнефть, строительно-монтажными работами занимаются специалисты Вышкомонтажного управления и Государственного предприятия «Белоруснефть – Промсервис».

До конца 2020 года на электротягу будут переведены еще две буровые «Уралмаш 3Д-86» на скважинах № 46 Малодушинского месторождения и № 604 Речицкой площади. На 2021 год выбрали уже 26 объектов для подключения к сетям внешнего электроснабжения. 18 из них – станки «Уралмащ 3Д-76», два Drillmec, два АРС-250 и четыре АРС-140. Запланированный объем подключений если и будет изменяться, то только в сторону увеличения.

Подключение буровых к электротяге дает множество преимуществ. Прежде всего это работает на эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.