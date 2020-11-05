За 9 месяцев 2020 года по результатам камерального контроля индивидуальным предпринимателям Витебской области направлено 429 уведомлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в соответствии с представленными уточненными налоговыми декларациями сумма доплаты налогов в бюджет составила 576,8 тыс. рублей.

Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 72,1 тыс. рублей.

Основными ошибками, допускаемыми индивидуальными предпринимателями, являются занижение налоговой базы по подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость.