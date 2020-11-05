ЭКОНОМИКА РБ

БЦК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

13:12 05.11.2020 Белорусская цементная компания (БЦК) примет участие в XXII Международной специализированной выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси», которая пройдет в Москве 10-12 ноября 2020 года в рамках форума ЦБСС-2020. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на выставке будет представлен широкий ассортимент выпускаемой БЦК продукции. Выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси» — основное ежегодное событие для представителей строительной индустрии. Посетители и участники форума устанавливают деловые контакты, первыми узнают эксклюзивную информацию о новинках в сфере разработки, производства и реализации строительных материалов и оборудования. Холдинг «Белорусская цементная компания» объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны.