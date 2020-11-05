ЭКОНОМИКА РБ

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРОЮТСЯ В МИНСКЕ 6 НОЯБРЯ

12:55 05.11.2020 Четыре новые станции метро откроются в Минске 6 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Согласно информации, речь идет о следующих станциях третьей линии метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». «Итого, за суверенную историю Беларуси минский метрополитен прирастет на 18 станций», - говорится в сообщении.