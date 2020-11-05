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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО ОТКРОЮТСЯ В МИНСКЕ 6 НОЯБРЯ
12:55 05.11.2020
Четыре новые станции метро откроются в Минске 6 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно информации, речь идет о следующих станциях третьей линии метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
«Итого, за суверенную историю Беларуси минский метрополитен прирастет на 18 станций», - говорится в сообщении.
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