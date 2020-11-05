Об этом заявил генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш» Сергей Чертков во время визита на предприятие премьер-министра Романа Головченко. сообщает пресс-служба правительства.

"В этом году подходит к концу большая трехлетняя программа по замене лифтов в нашей стране. За это время в многоквартирных домах были заменены более 10 тыс. подъемников. И в следующем году эта работа продолжится. На 2021 год запланировано к замене 960 лифтов, через год - 1300. Уже разработана пятилетняя программа, готовится соответствующий указ", - сказал гендиректор, которого цитирует сайт правительства.

По словам Черткова, предприятие - экспортно ориентированное.

«Около 60% продукции идет на экспорт. И работу на внешних рынках нужно продолжать. А для этого нам нужно развиваться, пробовать что-то новое и искать новые рынки сбыта. У нас регулярно появляются новые модели лифтов, они становятся более интересными, комфортными и экономичными», - поведал гендиректор.

Основной рынок сбыта продукции предприятия - Российская Федерация.

«Сейчас очень хорошо выстраиваются отношения у нашего завода с регионами России. Недавно к нам приезжали делегации из Приморского края, Омской области. И их заинтересовала наша продукция как для замены лифтового оборудования, так и для строительства новых лифтов", - отметил Сергей Чертков