На Минской ТЭЦ-2 филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» ведется реконструкция с установкой электрокотлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», вся реконструкция включает три очереди. В настоящее время ведутся работы по первой.

На сегодня уже демонтированы первая и вторая паровые турбины, установлены два водогрейных электрокотла мощностью 20 МВт каждый. Ведутся электромонтажные работы в распределительных устройствах собственных нужд 10 и 0.4 кВ, а также шеф-монтажные по электрокотлам и вспомогательному оборудованию.

Кроме того, в рамках первой очереди реконструкции будет проведен демонтаж пятого парового котла и установлен новый.

Во время второй очереди планируется демонтировать третью паровую турбину, седьмой паровой котел и установить новый шестой паровой котел вместо демонтированного.

Третья очередь будет включать в себя демонтаж восьмого парового котла и монтаж нового вспомогательного оборудования электростанции.

Минская ТЭЦ-2 (ГЭС-2) была введена в эксплуатацию в 1934 году. В 2008-2013 годах выполнена реконструкция с установкой двух блоков ПГУ. Установленная электрическая мощность — 80 МВт, тепловая — 541 Гкал/ч. ТЭЦ-2 на обозримый период согласно схеме теплоснабжения Минска останется источником тепло- и электроснабжения центральной части города.