Замечания и предложения по проекту Плана государственной стандартизации Беларуси на 2021 год можно направлять до 1 декабря 2021 г. в Госстандарт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации, а также межгосударственных и иных целевых программ.

В 2021 г. планируется проведение работ по 348 темам. Среди них – разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), а также порядка 300 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним, в различных отраслях. 218 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими. Так, более 50 ГОСТ будут разработаны в поддержку реализации технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть, подготовленную к транспортировке и (или) использованию.

Свыше 30 государственных стандартов будут направлены на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Предусмотрена разработка и государственных стандартов в области систем менеджмента.

Включена проверка научно-технического уровня 39 государственных стандартов.

Ознакомиться с проектом Плана можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».