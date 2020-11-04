ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНА ГОССТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ


11:50 05.11.2020

Замечания и предложения по проекту Плана государственной стандартизации Беларуси на 2021 год можно направлять до 1 декабря 2021 г. в Госстандарт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации, а также межгосударственных и иных целевых программ.

В 2021 г. планируется проведение работ по 348 темам. Среди них – разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), а также порядка 300 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним, в различных отраслях. 218 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими. Так, более 50 ГОСТ будут разработаны в поддержку реализации технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть, подготовленную к транспортировке и (или) использованию.

Свыше 30 государственных стандартов будут направлены на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Предусмотрена разработка и государственных стандартов в области систем менеджмента.

Включена проверка научно-технического уровня 39 государственных стандартов.

Ознакомиться с проектом Плана можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2020
валюта курс
EUR 3.0842
USD 2.6430
RUB 3.3397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0842 -0.0141
USD 2.6430 -0.0133
RUB 3.3397 +0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0820
USD 2.6150 2.6250
RUB 3.3360 3.3470
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 91.7000 92.2600
USD/RUB 78.1000 78.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте