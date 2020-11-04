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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В ЗИМБАБВЕ
11:47 05.11.2020
Холдинг «Бобруйскагромаш» представил три модели сельскохозяйственной техники на 125-й выставке The Zimbabwe Agricultural Show, состоявшейся в Хараре (Зимбабве) 28-31 октября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, холдинг принял участие в выставке совместно с дилером - компанией AFTRADE DMCC.
Среди представленных сельскохозяйственных машин холдинга – машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-3, косилка дисковая КДН-210 и борона дисковая БНД-1,8.
Техника «Бобруйскагромаш» вызвала интерес посетителей выставки и получила множество положительных отзывов от африканских фермеров.
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