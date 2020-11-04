ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ ЗА 112 ТЫС. РУБЛЕЙ

11:10 05.11.2020 Комитет «Минскоблимущество» 4 ноября 2020 г. провел аукцион по продаже недвижимого госимущества, принадлежащего на праве оперативного управления государственному учреждению «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45/19, военный городок № 97 «Дачное»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за одноэтажное здание ремонтных мастерских инв. № 97/137 с рампой пришлось побороться сразу девяти участникам. В результате торгов начальная цена продажи недвижимого имущества увеличилась в 2,5 раза и составила 112 тыс. рублей. На базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует организовать производство по изготовлению окон.