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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ ЗА 112 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:10 05.11.2020
Комитет «Минскоблимущество» 4 ноября 2020 г. провел аукцион по продаже недвижимого госимущества, принадлежащего на праве оперативного управления государственному учреждению «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45/19, военный городок № 97 «Дачное»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за одноэтажное здание ремонтных мастерских инв. № 97/137 с рампой пришлось побороться сразу девяти участникам. В результате торгов начальная цена продажи недвижимого имущества увеличилась в 2,5 раза и составила 112 тыс. рублей.
На базе приобретенного недвижимого имущества новый собственник планирует организовать производство по изготовлению окон.
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