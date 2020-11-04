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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР СЧИТАЕТ "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" ПРИМЕРОМ ГРАМОТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА


11:03 05.11.2020

ОАО "Могилевлифтмаш" - пример того, как грамотные вложения и эффективный менеджмент могут вывести предприятие на достойный уровень. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко после посещения Могилевского завода лифтового машиностроения.

"У нас по стране работает много крупных промышленных предприятий, которые закладывались еще в СССР. Все они были успешными производствами, и сейчас многие пытаются выйти на показатели своих лучших лет. Так вот, на волне своего успеха в 1991 году, когда "Лифтмаш" был еще советским заводом, за год здесь произвели 14,4 тыс. лифтов. Этот рубеж после определенного падения был преодолен в 2018 году - тогда здесь произвели 14,5 тыс. лифтов. В этом году планируется выпустить более 14,6 тыс. подъемников. Это хороший пример того, как грамотные вложения и эффективный менеджмент может вывести предприятие на достойный уровень. Задача стоит в последующие года увеличить этот показатель, - отметил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства. - Сегодня на совещании с руководством завода мы рассмотрели вопросы текущей ситуации на предприятии "Могилевлифтмаш", планы на 2021-2022 годы. Предприятие в Могилеве - хороший пример того, как при эффективном планировании и выстраивании бизнес-процессов государство как собственник может не только получать хорошие дивиденды от итогов работы, но и наращивать объемы производства и экономическую отдачу от предприятий. "Могилевлифтмаш" занимает значительные доли рынков стран ближнего зарубежья - это пример того, как нужно работать, отвоевывать и удерживать свои позиции".

Во время визита премьер-министр ознакомился с технологическими процессами, новинками на производстве и готовой продукцией, которую выпускает "Могилевлифтмаш". Среди них - лифты, эскалаторы, лифтовые и роторные парковки.

Помимо лифтов премьер-министр ознакомился с работой роторной и лифтовой парковок.

"Это совершенно новая продукция для нашего завода. Сейчас эти парковки мы испытываем у себя, но они уже вызывают интерес у наших заказчиков. Такие парковки позволяют экономить место, что в условиях большого города очень важно", - подчеркнул Сергей Чертков.

ОАО "Могилевлифтмаш" - управляющая компания холдинга "Могилевлифтмаш". Здесь производят пассажирские, грузовые, больничные лифты, эскалаторы, траволаторы, автоматические парковочные системы, оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями и другое. Продукция поставляется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Кыргызстан и страны дальнего зарубежья. На предприятии трудятся более 5 тыс. человек.
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