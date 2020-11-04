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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БГТУ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ШАНХАЕ
10:41 05.11.2020
Инновационные разработки Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) будут представлены на Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которай пройдет 5-10 ноября 2020 года в Шанхае.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на выставке будут представлены следующие инновационные разработки БГТУ: технология нанесения никель-алмазного покрытия, самоочищающиеся антибактериальные композиционные покрытия, радиозащитное стекло, листовые стекла тонких номиналов и гибких стеклянных пленок для солнечных батарей, технология формирования имитационных декоративных покрытий на древесных, плитных, облицовочных и композиционных материалах, а также стоматологические цементы и материалы для стоматологических целей.
Тематические разделы выставки включают также и другие направления: высококачественное интеллектуальное оборудование, медицинское оборудование, торговлю услугами, продукты питания, аксессуары и потребительские товары, автомобили, павильон для торговли и инвестиций, бытовую электронику и бытовую технику.
Во время выставки планируется работа инфокиоска.
Выставка будет проходить с в выставочном комплексе National Exhibition and Convention Center, площадь которого составляет 1,5 млн кв. метров.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства Шанхая.
Выставка будет проводиться под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.
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