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ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БГТУ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ШАНХАЕ


10:41 05.11.2020

Инновационные разработки Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) будут представлены на Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которай пройдет 5-10 ноября 2020 года в Шанхае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на выставке будут представлены следующие инновационные разработки БГТУ: технология нанесения никель-алмазного покрытия, самоочищающиеся антибактериальные композиционные покрытия, радиозащитное стекло, листовые стекла тонких номиналов и гибких стеклянных пленок для солнечных батарей, технология формирования имитационных декоративных покрытий на древесных, плитных, облицовочных и композиционных материалах, а также стоматологические цементы и материалы для стоматологических целей.

Тематические разделы выставки включают также и другие направления: высококачественное интеллектуальное оборудование, медицинское оборудование, торговлю услугами, продукты питания, аксессуары и потребительские товары, автомобили, павильон для торговли и инвестиций, бытовую электронику и бытовую технику.

Во время выставки планируется работа инфокиоска.

Выставка будет проходить с в выставочном комплексе National Exhibition and Convention Center, площадь которого составляет 1,5 млн кв. метров.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства Шанхая.

Выставка будет проводиться под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.
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