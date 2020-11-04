Здесь нет никаких ограничений для людей с инвалидностью. Безбарьерная среда создана не только для гостей, но также для работников.

На открытии гостям презентовали необычные чашки, надписи на которых сделаны шрифтом Брайля, а основатель проекта Александр Авдевич представил своих сотрудников. Варить кофе для посетителей будут четверо бариста-колясочников, руководить которыми будет Василий Павликов, первый в Беларуси директор с синдромом Дауна.

«Кофейня во флагманском магазине — это первый совместный проект компании А1 и «Инклюзивного бариста». Мы рады сотрудничать с ребятами, которые делают очень многое для развития инклюзивного общества в Беларуси. За этим проектом стоят замечательные люди: Александр Авдевич, Василий Павликов, ребята-бариста, которые каждый день доказывают, что все барьеры можно и нужно преодолевать. Мы, в свою очередь, рады, что компания А1 смогла предложить условия, которые устроили ребят», - рассказывает начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 Николай Бределев.

«Инклюзивный бариста» в А1 — это первое место в Минске, где оборудована барная стойка-трансформер, которая адаптирована под рост и физические возможности сотрудников: колясочник, человек с низким или высоким ростом сможет отрегулировать рабочее место так, как ему удобно.

«Нам хотелось, чтобы в нашей кофейне удобно было всем: и посетителям, и сотрудникам, - рассказал Александр Авдевич, - чтобы бариста думали о том, как сварить хороший кофе, а не о том, как подстроиться под свое рабочее место. Благодаря поддержке А1 у нас появилась суперсовременная стойка. Также мы хотим, чтобы наша кофейня была экологичной, поэтому мы отказались от традиционного меню на бумаге, и весь ассортимент наших десертов и напитков будет проецироваться на стену».

На стаканчики в кофейне нанесены портреты и истории бариста. Сделано это для того, чтобы посетители кофейни знали, что они всегда могут не только назвать бариста по имени, но и поговорить с ними, прочитав на стаканчиках, чем увлекаются сотрудники, помимо того, что варят хороший кофе.

О планируемом запуске стало известно несколько недель назад. Еще на этапе подготовки к проекту стали подключаться другие партнеры. Так, банковский сервис в кофейне «Инклюзивный бариста» обеспечивает Альфа-Банк. Ребята говорят, что всегда открыты к сотрудничеству с партнерами, которые разделяют похожие ценности, и приглашают всех в гости на кофе.

У проекта «Инклюзивный бариста» может быть продолжение: если подобный формат понравится клиентам А1, то такие кофейни могут стать особенностью и других магазинов компании.

Кофейная работает ежедневно с 9.00 до 21.00.