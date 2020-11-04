За десять месяцев 2020 года в Беларуси было зарегистрировано 34 872 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 8036 юридических лиц и 26 836 индивидуальных предпринимателей.

В Брестской области зарегистрировано 654 юридических лица и 3429 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 529 юрлиц и 2382 ИП; в Гомельской – 610 юрлиц и 3186 ИП; в Гродненской – 530 юрлиц и 2922 ИП; в Минской – 1428 юрлиц и 4569 ИП; в Могилевской – 520 юрлиц и 2733 ИП; в Минске – 3668 юрлиц и 7615 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 97 юридических лиц.

При этом в отношении 24 209 субъектов хозяйствования (7927 юридических лиц и 16282 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).