Работники Минского тракторного завода по 4 октября 2021 года застрахованы от коронавирусных инфекций и пневмоний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, решение поддержать коллектив приняла администрация завода после того, как в Беларуси начал фиксироваться подъем заболеваемости COVID-19.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусных инфекций, в том числе COVID-19, и учитывая активный рост новых случаев заражения в Беларуси, для работников нашего предприятия было разработано специальное предложение по программе страхования «Стоп-вирус плюс». Мы решили, что сейчас такая поддержка очень важна и своевременна», - рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Договор действует на территории всех стран мира.

Если работник, заразившийся коронавирусной инфекцией, будет болеть до 21 календарного дня включительно, то страховая выплата составит 500 рублей. Если больше трех недель, то 625. При пневмонии не ковидной этиологии выплаты застрахованному работнику выплатят 375 рублей не зависимо от срока лечения.

Страховка может быть выплачена только после того, как завершится лечение. Для начисления выплаты нужно иметь паспорт (копии трех страниц); справку (выписку) с указанием диагноза, даты обращения, кода заболевания, результата теста и других медицинских документов (исследований); копию больничного листа; справку с места работы о том, что является работником ОАО «МТЗ»; заявление.

«МТЗ-ХОЛДИНГ» принимает исчерпывающие меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В частности, на предприятиях отменены необязательные массовые мероприятия, планерки проводятся в видеоформате, сведены к минимуму командировки сотрудников холдинга и служебные визиты партнеров, все бизнес-контакты максимально переведены в удаленный режим.

На МТЗ два раза в неделю в режиме видеоконференции проходят заседания, на которых ответственные докладывают о наличии средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, а также проведенных санитарно-эпидемиологических мероприятиях. Руководители с особой тщательностью контролируют, чтобы все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Беларуси выполнялись неукоснительно.