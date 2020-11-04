ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 5 НОЯБРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

09:20 05.11.2020 Комитет государственного контроля Гомельской области 5 ноября 2020 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, задать вопросы или сообщить информацию можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 23-83-87.