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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 5 НОЯБРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
09:20 05.11.2020
Комитет государственного контроля Гомельской области 5 ноября 2020 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, задать вопросы или сообщить информацию можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 23-83-87.
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