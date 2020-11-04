В республиканском унитарном предприятии «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и его филиалах 6 ноября пройдет Единый день бесплатных консультаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ, оценки.

Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по телефонам:

+375 222 29 28 09, +375 222 29 30 03, +375 222 29 30 07, +375 222 29 30 45 (по вопросам государственной регистрации недвижимости);

+375 222 29 29 12, +375 222 29 29 32, +375 222 29 29 52 (по вопросам технической инвентаризации недвижимости);

+375 222 29 29 11 (по вопросам землеустройства и геодезии);

+375 222 29 28 06 (по вопросам оценки недвижимости и оборудования).