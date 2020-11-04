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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 6 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
18:08 04.11.2020
В республиканском унитарном предприятии «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и его филиалах 6 ноября пройдет Единый день бесплатных консультаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ, оценки.
Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по телефонам:
+375 222 29 28 09, +375 222 29 30 03, +375 222 29 30 07, +375 222 29 30 45 (по вопросам государственной регистрации недвижимости);
+375 222 29 29 12, +375 222 29 29 32, +375 222 29 29 52 (по вопросам технической инвентаризации недвижимости);
+375 222 29 29 11 (по вопросам землеустройства и геодезии);
+375 222 29 28 06 (по вопросам оценки недвижимости и оборудования).
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