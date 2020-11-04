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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПЕРЕВЕЗЛА ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДКА 30 МЛН ТОНН ГРУЗОВ
18:00 04.11.2020
По оперативным данным, Белорусская железная дорога за 10 месяцев 2020 года перевезла в республиканском сообщении 29,6 млн тонн грузов, или 101% к аналогичному периоду 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основную номенклатуру грузов составили: строительные и лесные грузы, нефть и нефтепродукты, цемент, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье и формовочные материалы, лом черных металлов и др.
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