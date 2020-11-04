По оперативным данным, Белорусская железная дорога за 10 месяцев 2020 года перевезла в республиканском сообщении 29,6 млн тонн грузов, или 101% к аналогичному периоду 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основную номенклатуру грузов составили: строительные и лесные грузы, нефть и нефтепродукты, цемент, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье и формовочные материалы, лом черных металлов и др.