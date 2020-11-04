ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПЕРЕВЕЗЛА ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДКА 30 МЛН ТОНН ГРУЗОВ


18:00 04.11.2020

По оперативным данным, Белорусская железная дорога за 10 месяцев 2020 года перевезла в республиканском сообщении 29,6 млн тонн грузов, или 101% к аналогичному периоду 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основную номенклатуру грузов составили: строительные и лесные грузы, нефть и нефтепродукты, цемент, химические и минеральные удобрения, промышленное сырье и формовочные материалы, лом черных металлов и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2020
валюта курс
EUR 3.0983
USD 2.6563
RUB 3.3211
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0842 -0.0141
USD 2.6430 -0.0133
RUB 3.3397 +0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0850 3.0920
USD 2.6420 2.6450
RUB 3.3310 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 92.4000 92.7000
USD/RUB 79.1000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте