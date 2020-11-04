ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ С COVID-19 МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭКСПО-2020


17:30 04.11.2020

Программа обмена передовым опытом Global Best Practice объявляет конкурс на лучший проект по решению проблем, связанных с COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, лучшее предложение получит возможность стать участником Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Global Best Practice Programme – это инициатива в рамках ЭКСПО-2020, призванная продемонстрировать простые, но в то же время эффективные подходы к реализации Целей ООН в области устойчивого развития. В предыдущих конкурсах Программы обмена передовым опытом жюри отобрало 25 проектов из 1175 заявок, поступивших от кандидатов из разных стран. Одним из них стал проект из Беларуси по разработке инновационной энергосберегающей установки «ТурбоСфера».

Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря 2020 года. На официальном сайте ЭКСПО-2020 заинтересованные могут ознакомиться с подробной информацией и скачать форму заявки. Подать заявку может любой желающий: частные лица, сообщества, НПО, стартапы, медицинские работники, предприятия, государственные и общественные организации.

«Поделитесь своими идеями, которые помогут преодолеть глобальный кризис в области здравоохранения и получите приглашение стать участником ЭКСПО-2020, а вместе с ним - возможность представить ваш проект мировой общественности, осветить его в международных СМИ, приобрести деловых сторонников, заинтересованных в развитии вашего проекта», - говорится в сообщении Национального центра маркетинга.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2020
валюта курс
EUR 3.0983
USD 2.6563
RUB 3.3211
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0842 -0.0141
USD 2.6430 -0.0133
RUB 3.3397 +0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0850 3.0920
USD 2.6420 2.6450
RUB 3.3310 3.3430
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 92.4000 92.7000
USD/RUB 79.1000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте