Программа обмена передовым опытом Global Best Practice объявляет конкурс на лучший проект по решению проблем, связанных с COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, лучшее предложение получит возможность стать участником Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Global Best Practice Programme – это инициатива в рамках ЭКСПО-2020, призванная продемонстрировать простые, но в то же время эффективные подходы к реализации Целей ООН в области устойчивого развития. В предыдущих конкурсах Программы обмена передовым опытом жюри отобрало 25 проектов из 1175 заявок, поступивших от кандидатов из разных стран. Одним из них стал проект из Беларуси по разработке инновационной энергосберегающей установки «ТурбоСфера».

Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря 2020 года. На официальном сайте ЭКСПО-2020 заинтересованные могут ознакомиться с подробной информацией и скачать форму заявки. Подать заявку может любой желающий: частные лица, сообщества, НПО, стартапы, медицинские работники, предприятия, государственные и общественные организации.

«Поделитесь своими идеями, которые помогут преодолеть глобальный кризис в области здравоохранения и получите приглашение стать участником ЭКСПО-2020, а вместе с ним - возможность представить ваш проект мировой общественности, осветить его в международных СМИ, приобрести деловых сторонников, заинтересованных в развитии вашего проекта», - говорится в сообщении Национального центра маркетинга.