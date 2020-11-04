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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ХОСТИНГ СО СКИДКОЙ 97%: ВСЕГО ОТ 15 КОПЕЕК В МЕСЯЦ


16:07 04.11.2020

До 15 ноября белорусы могут купить хостинг на три месяца с максимальной скидкой в 97%.

Предложение распространяется на все тарифы веб- и битрикс-хостинга провайдера HostFly.by, а также на выделенные облачные серверы Cloud VPS.

Таким образом, цена размещения интернет-проекта на стартовом тарифе Cloud-хостинга составит всего 15 копеек в месяц (45 копеек за квартал), виртуальный сервер в облаке на базовом тарифе обойдется в 63 копейки в месяц (1,9 рубля за квартал).

Несмотря на то, что хостинг на HostFly.by будет стоить копейки, всем клиентам гарантирован высокий уровень обслуживания. Тарифы HostFly.by являются безлимитными: нет ограничений по количеству баз данных, почтовых ящиков. За пределами базовых тарифов нет лимитов на объем хранимых данных, предоставляется SSL, функциональный конструктор сайтов и безлимитный трафик.

Бренд HostFly.by представляет в Беларуси богатый опыт международного хостинга, он опирается на передовые технологии и качество круглосуточной технической поддержки.

Всего за 15 копеек в месяц можно создать и разместить в интернете продвинутый сайт для любого бизнеса. Сервера находятся в одном из лучших дата-центров Беларуси, который обеспечивает защиту и надежность хранения данных по самым строгим международным стандартам. Инфраструктура HostFly.by создана с учетом опыта компании, которая более 15 лет успешно предоставляет услуги хостинга на рынке США и Европы.

Использовать промокод на получение скидки можно только до 15 ноября 2020 года. Прямо сейчас можно зарегистрироваться на сайте www.HostFly.by и ввести промокод NOVEMBER97 при выборе подходящего тарифа. Скидка действует на первые три месяца выбранного тарифа, после этого клиенты будут оплачивать полную стоимость тарифов, которая значительно ниже существующих на белорусском рынке хостинга сопоставимых тарифных предложений.

Провайдер HostFly.by первым в Беларуси представил безлимитные тарифы на виртуальный хостинг в облаке и предоставил уникальные условия для хостинга стартапов, инновационных проектов. HostFly.by предлагает полный комплекс услуг по регистрации доменных имен в национальных зонах .BY и .БЕЛ, выгодные условия по трансферу доменов и проектов на свою площадку.

Подробнее про условия акции можно прочитать на официальном сайте провайдера.
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