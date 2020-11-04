Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 ноября 2020 года выросло до 102,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 4 ноября зарегистрированы 102 тыс. 313 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 88 тыс. 701 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 984 человека, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 573 тыс. 132 теста.